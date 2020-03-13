İzmir'de camiler, cuma namazı öncesi dezenfekte edildi
İZMİR'deki camiler, koronavirüse karşı cuma namazı öncesi dezenfekte edildi.
13.03.2020 12:49 | Son Güncelleme: 13.03.2020 12:50
İZMİR'deki camiler, koronavirüse karşı cuma namazı öncesi dezenfekte edildi.
Şu ana kadar 2 koronavirüs vakasının görüldüğü Türkiye 'de, olası bir koronavirüs salgınına karşı alınan önlemler kapsamında, kalabalık mekanlar dezenfekte ediliyor. İzmir 'de, cuma namazı öncesi camiler dezenfekte edildi. Konak Belediyesi'ne bağlı ekipler, özel elbiselerle Hisar Camii'ne gelerek, dezenfeksiyon işlemi gerçekleştirdi. Salgına yol açabilecek mikroorganizmaların yok edilmesi için, camideki tüm noktalar titizlikle temizlendi. Belediyeden yapılan açıklamada, çalışmaların süreceği bildirildi.
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Kaynak: DHA
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