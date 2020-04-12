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İzmir'de camiye çirkin saldırı

1522'de Kanuni Sultan Süleyman tarafından inşa edilen İzmir'in Seferihisar ilçesindeki tarihi Sığacık Camii, bir kişinin saldırısına uğrarken, caminin camları kırıldı, tabelaları söküldü.

12.04.2020 22:08 | Son Güncelleme: 12.04.2020 22:14
İzmir'de camiye çirkin saldırı
1522'de Kanuni Sultan Süleyman tarafından inşa edilen İzmir 'in Seferihisar ilçesindeki tarihi Sığacık Camii, bir kişinin saldırısına uğrarken, caminin camları kırıldı, tabelaları söküldü.

Edinilen bilgiye göre olay, Seferihisar ilçesindeki tarihi Sığacık Camii'nde meydana geldi. 1522'de Kanuni Sultan Süleyman tarafından inşa edilen cami saldırıya uğradı. Sokağa çıkma yasağını fırsat bilen ve kimsenin olmadığı anda camiye geldiği iddia edilen İ.Y., caminin camlarını kırdı, tabelasını söktü, güvenlik kameralarını parçaladı.

Saldırı sonrasında maddi hasar meydana geldi. Polis, daha sonra camiye gelerek detaylı inceleme yaptı. Bölgede araştırma yapan ekipler, İ.Y. adlı şahsı yakaladı. İ.Y.'nin psikolojik rahatsızlığının bulunduğu ifade edilirken, olayla ilgili inceleme devam ediyor. - İZMİR

Kaynak: İHA

Etiketler: Kanuni Sultan Süleyman, Seferihisar, İzmir, 3. Sayfa
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