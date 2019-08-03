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İzmir'de Can Bonomo rüzgarı

İzmir Optimum Bahçe Konserleri'nde sahne olan Can Bonomo, müzikseverlere unutamayacakları bir konser vererek keyifli anlar yaşattı.

03.08.2019 20:20 İzmir'de Can Bonomo rüzgarı
İzmir Optimum Bahçe Konserleri'nde sahne olan Can Bonomo, müzikseverlere unutamayacakları bir konser vererek keyifli anlar yaşattı. Türkiye'nin en sevilen sanatçılarını her hafta sonu bahçe alanında ağırlayarak, misafirlerine unutulmaz saatler yaşatan İzmir Optimum AVM'nin bu haftaki konuğu Can Bonomo oldu. Güçlü sesi ve tarzıyla büyük beğeni toplayan Bonomo, bahçe konserlerinde hayranlarıyla bir araya gelerek keyifli dakikalar yaşattı. Sanatçının hayranları konserin başlamasına saatler kala alanı doldururken, Bonomo'nun sahneye çıkmasıyla coşku adeta tavan yaptı. En sevilen şarkılarını dinleyicileriyle birlikte seslendiren Bonomo, hayranlarına unutulmaz bir akşam yaşattı.
(Halil Karahan/İHA)

Can Bonomo, Bahçe, İzmir, Güncel

Kaynak: İHA

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