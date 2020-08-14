İzmir'de çarşı esnafından başıboş köpek tepkisi

İZMİR'in Konak ilçesinde bulunan Gıda Çarşısı'ndaki sokak köpekleri, 15 yaşındaki Görkem Ali Caka'yı bacağından ısırdı. Yaralanan Caka, ambulansla Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Gıda Çarşısı'nda çok fazla sokak köpeğinin bulunduğunu söyleyen esnaf, bunların sürekli insanlara saldırdığını anlatarak, yetkililerin çözüm bulmasını istedi.

Konak ilçesinde bulunan Gıda Çarşısı'ndaki sokak köpekleri, Görkem Ali Caka'ya saldırdı. Köpekler Caka'yı bacağından ısırarak yaralarken, esnaf yardıma koştu. Yaralanan Caka, ihbar üzerine bölgeye gelen ekiplerce ambulansla Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak, tedavi altına alındı. Gıda Çarşısı esnafı, köpek saldırılarının sürekli meydana geldiğini, saldırıya uğrayan vatandaşlara yardım ettiklerini söyledi. Çarşıdaki köpek sayısının fazla olduğunu söyleyen esnaf, yetkililerin duruma bir çözüm bulunmasını istedi. Elektronik eşya dükkanında çalışan Esma Akdoğan, "Burada çok fazla köpek olduğu için, gelip geçerken havlıyorlar, saldırıyorlar. Bize de saldırdılar. Belediye yetkilileri kısırlaştırıyor ama insanlara saldırmasına engel olamıyorlar. Dükkanımın az ilerisinde köpeklerin saldırısına şahit olduk. Yaşlı bir amcanın bacağını ısırmışlardı. Korkuyoruz, aniden havlamaları bile korkutuyor. Belediyeye çok şikayette bulunuyoruz ama hiçbir şey yapılmıyor. Pandemi süresince buralar kapalıydı. Köpekler çok aç kaldı ve saldırganlaştı. Pandemiden sonra işe döndüğümüzde açlıktan insanlara saldırıyorlardı. Belediye aç bırakmasa, ilgilense iyi olur" dedi.

'KÖPEKLER GELİP GEÇENLERE SALDIRIYOR'

Çarşıda kargo şirketinde çalışan Ramazan Çiftçi ise, "8-10 tane köpek var. Bu köpekler gelip geçen insanlara saldırıyor. Biz devamlı burada çalıştığımızdan bize saldırmıyorlar. Köpeklerin buradan toplanması gerekiyor. Çoluk çocuk geliyor, kadınlar geliyor. Köpekler geçen gün bir kadına saldırdı. Biz olmasaydık ısıracaktı. Köpekten kaçtıklarında daha çok saldırıyor" diye konuştu.

'HAMİLE KADINI MOTORDAN DÜŞÜRDÜLER'

Gıda Çarşısı'nda 2 buçuk yıldır büfe işleten ve sokak hayvanlarını besleyen Mahmut Altındağ, "Bazı müşterilerimiz köpeklerden korktuğu için büfeye gelemiyor. Geçen gün, eşiyle birlikte motosikletle giden hamile bir kadını köpekler saldırarak, motordan düşürdü. Hayvanları seviyoruz ama burada çok fazla var. Bazen karşıda çalışan kadınları korktuklarında karşıdan karşıya geçiriyoruz. Belediye buradaki köpeklerin bir kısmını alıp başka mahallelere dağıtabilir. Bence bu çarşıda 500'den fazla hayvan var. Yetkililerden yardım bekliyoruz" ifadelerini kullandı.