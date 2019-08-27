Haberler» Güncel» Haber

İzmir'de çatı yangını

İzmir'de çatı yangınıİzmir'in Çiğli ilçesindeki Atatürk Organize Sanayi Bölgesi'nde, bir firmaya ait binanın çatısında yangın çıktı.

27.08.2019 20:31
İzmir'de çatı yangını
İzmir'de çatı yangını
İzmir'in Çiğli ilçesindeki Atatürk Organize Sanayi Bölgesi'nde, bir firmaya ait binanın çatısında yangın çıktı. Yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.
Çiğli'deki İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi'nde 10039 Sokakta'ki bilişim firmasına ait binanın çatısında bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevleri görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Gelen itfaiye ekipleri, su sıkarak yangını kısa sürede söndürdü. Yangında, faaliyette olmayan ve tadilatı devam eden binanın çatısındaki paletlerin yandığı belirlendi.
GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR
İZMİR, (DHA)
İzmir'de çatı yangını

Organize Sanayi Bölgesi, Çiğli, İzmir, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
22:24   Spor konyaspor'da antalyaspor maçının hazırlıkları başladı
22:24   Suriye sınırına askeri sevkiyat
22:22   Hastalar beklerken kayıt görevlisi alışveriş sitelerini gezdi
22:21   Küçük kızının gözü önünde vurulan kadın hayatını kaybetti
22:18   Adıyaman'da raktör devrildi: 1 ölü, 2 yaralı
22:18   Arnavutköy'de kızının yanında tabancayla başından vurulan kadın hayatını kaybetti
22:17   Arnavutköy'de kızının yanında tabancayla başından vurulan kadın hayatını kaybetti