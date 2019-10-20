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İzmir'de çatıdan düşen işçi hayatını kaybetti

İzmir'de bir deponun çatısında kaynak işi yaptığı sırada düşen işçi hayatını kaybetti.

20.10.2019 08:42İzmir'de çatıdan düşen işçi hayatını kaybetti
İzmir'de bir deponun çatısında kaynak işi yaptığı sırada düşen işçi hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Bornova ilçesi Gürpınar Mahallesi'nde çalıştığı iş yerinin depo kısmının çatısında kaynak işleri yapan Ebubekir Çetin (56) dengesini kaybederek beton zemine düştü.
Çetin'in iş arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Olay yerine gelen sağlık ekiplerince, Çetin'in hayatını kaybettiği belirlendi.
Çetin'in cenazesi otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Gürpınar, Bornova, İzmir, İşçi, Güncel

Kaynak: AA

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