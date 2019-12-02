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İzmir'de çay ocaklarına kumar baskını

İzmir'in Bornova ilçesinde, çay ocaklarında kumar oynayanlara jandarma tarafından baskın yapıldı, 48 kişiye işlem yapıldı.

02.12.2019 12:42 | Son Güncelleme: 02.12.2019 12:46İzmir'de çay ocaklarına kumar baskını
'in ilçesinde, çay ocaklarında kumar oynayanlara jandarma tarafından baskın yapıldı, 48 kişiye işlem yapıldı.

Edinilen bilgiye göre İzmir İl Komutanlığı Bornova İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Laka Mahallesi ve Naldöken Mahallesi'nde faaliyet gösteren umuma açık çay ocaklarında tombala oynandığını tespit etti. Jandarma ekipleri tespit üzerine harekete geçti. Yapılan kontrollerde, kumar oynayan toplam 48 kişi hakkında işlem yapıldı.

Öte yandan, haklarında arama kaydı bulunan S.A. ve L.T. isimli şahıslarda gözaltına alındı. Yapılan operasyonda, tombala oynamada kullanılan 11 materyale el konulurken, işletme sahipleri R.S. ve A.K. isimli şahıslar hakkında "kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak" suçundan adli işlem yapıldı. Şüpheliler ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. - İZMİR

Jandarma, Bornova, İzmir, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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