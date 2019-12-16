Haberler » Güncel » İzmir'de çay ocaklarına kumar baskını - Haber

İzmir'de çay ocaklarına kumar baskını

İzmir'in Bornova ilçesinde jandarma ekipleri kumar oynandığı tespit edilen çay ocaklarına operasyon düzenledi.

16.12.2019 13:40 | Son Güncelleme: 16.12.2019 13:40İzmir'de çay ocaklarına kumar baskını
'in ilçesinde jandarma ekipleri kumar oynandığı tespit edilen çay ocaklarına operasyon düzenledi. Operasyonda kumar oynadığı belirlenen 52 kişiye yaptırım uygulandı.
Edinilen bilgiye göre Kayadibi ve Eğridere mahallelerinde faaliyet gösteren çay ocaklarında kumar oynandığı yönünde bilgi alan jandarma ekipleri harekete geçti. Ekipler adreslere düzenlediği baskınlarda kumar oynayan 52 kişiye kumar oynamak ve kapalı alanda tütün mamulü kullanmaktan dolayı idari yaptırım uyguladı. Yapılan kontrollerde tombala oynamada kullanılan 10 materyale el konularak işletme sahipleri M.Z.Ö. ve E.E. isimli şahıslar hakkında "kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak suçundan adli işlem yapıldı. Şüpheliler ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.
(Ali İhsan Çiftçi - İsmail Hakkı Ergün/İHA)

Jandarma, Bornova, İzmir, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

14:32 Kars'ta engelliler ile sevgi evlerinde kalan çocukların sinema keyfi - Haber
14:30 Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu eşleşmeleri belli oldu - Haber
14:30 Gurbetçi futbolcu Mardinli çocukların yüzünü güldürdü - Haber
14:27 Başkan Ömer Günel güne belediye çalışanlarıyla başlıyor - Haber
14:26 Otizmli çocuklar için spor etkinliği düzenlendi - Haber
13:34 Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu'nun katili özel operasyonla yakalandı - Haber
13:07 İngiliz istihbaratçı Le Mesurier'in ölüm sebebi düşme olarak açıklandı - Haber
12:20 Pakistan bu yıl 5 yaban keçisi avından 555 bin dolar kazandı - Haber
12:04 Bakan Selçuk, okul müdürünün velilere gönderdiği mesajı paylaştı - Haber
11:58 İstanbul'da yoğun sisten dolayı Boğaz, transit gemi geçişlerine kapatıldı - Haber
16.12.2019 14:33:11