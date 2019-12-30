Haberler » Güncel » İzmir'de çay ocaklarına kumar baskını: 155 kişiye işlem yapıldı - Haber

İzmir'de çay ocaklarına kumar baskını: 155 kişiye işlem yapıldı

İZMİR'in Bornova ilçesinde, çay ocaklarına düzenlenen tombala baskınında, 155 kişiye 'kumar oynamak' ve 'kapalı alanda sigara içmek' suçlarından işlem yapıldı.

30.12.2019 10:53 | Son Güncelleme: 30.12.2019 10:53 İzmir'de çay ocaklarına kumar baskını: 155 kişiye işlem yapıldı

İZMİR'in ilçesinde, çay ocaklarına düzenlenen tombala baskınında, 155 kişiye 'kumar oynamak' ve 'kapalı alanda sigara içmek' suçlarından işlem yapıldı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kayadibi, Egemenlik, ve Laka mahallelerinde bulunan bazı çay ocaklarında tombala oynatıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Baskınlarda 155 kişiye, Kabahatler Kanunu kapsamında 'kumar oynamak' ve 'kapalı alanda sigara içmek' suçlarından işlem yapıldı. Tombala oynamada kullanılan 26 materyale el konurken, işletme sahipleri E.E., H.Ş., Y.O. ve H.Y. hakkında ise 'kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak' suçundan adli işlem yapıldı. Operasyon sırasında 'Borçlunun ödeme şartını ihlal' suçundan aranan bir şüpheli de gözaltına alındı.



Eğridere, Bornova, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

11:25   Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Kocaman'dan flaş açıklama - Haber
11:25   Antalya'da sağanak yağış hayatı felç etti - Haber
11:25   Alman hava yolu şirketlerinin 3 günlük grevi başladı - Haber
11:21   Köy yollarına Büyükşehir makyajı - Haber
11:20   Jet işçi temizlik yapmadan duramıyor - Haber
10:45   Trabzon'un Dernekpazarı ilçesi için hazırlanan ve tamamlanması 1 yıl süren tanıtım klibi paylaşım rekorları kırdı - Haber
10:44   Sivas kara teslim! 44 köye ulaşım sağlanamıyor - Haber
10:34   Kadına şiddetin önlenmesi için emniyet müdürü erkeklere mektup yazdı - Haber
10:00   Yılbaşı gecesi hava durumu nasıl olacak? Kar yağışı bekleniyor mu? - Haber
09:48   Şanlıurfa semalarında 'güvercin savaşları' - Haber
30.12.2019 11:27:48