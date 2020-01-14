İzmir'de cemevleri imar planlarına ibadethane olarak yazılacak

İzmir Büyükşehir Belediyesi cemevleri konusunda önemli bir karara imza attı. Büyükşehir Belediye Meclisi oy çokluğuyla Selçuk, Aliağa, Çiğli, Bayraklı, Bornova ve Konak ilçelerindeki cemevlerinin kentin imar planına ibadethane olarak işlenmesine karar verdi. Belediye Meclis toplantısını izlemek için belediye binasına gelen Alevi-Bektaşi toplumunun temsilcileri ise kararı memnuniyetle karşıladı.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer karar hakkında "Değil bir ay, bir dakika ertelemeye bile hak olmadığını düşünüyorum" dedi. Tunç Soyer, "Bizim temelde dayanağımız kamu vicdanıdır. Biz kamu vicdanının gereğini yerine getirmiş bulunuyoruz" şeklinde konuştu.

Örnek karar

Dün akşam gerçekleşen belediye meclis toplantısını izlemeye gelen İzmirliler, misafirlere ayrılan bölümü doldurdu. İzmirliler toplantıyı Meclis'te ve yoğun ilgi nedeniyle ekran kurulan Çetin Emeç Salonu'nda izledi. Kararı sevinçle karşıladıklarını belirten Alevi Kültür Dernekleri Genel Merkez Yöneticisi ve Marmara Bölge Sorumlusu Hüseyin Görev, bu kararın diğer belediyelere ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne örnek olabileceğini söyledi.

Narlıdere Cemevi Başkanı Mustafa Aslan "Alevi toplumunun yüzyıllardır ibadet olarak kullandığı ve kabul ettiği cemevlerini Büyükşehir Meclisi'nin kabul etmesi de bizim için anlamlı" diye konuştu.

Hacı Bektaş-ı Veli Anadolu Kültür Vakfı Çiğli Şube Başkanı Hüseyin Han alınan kararı ülkedeki hukuksuzluğu giderebilecek bir karar olarak niteledi.

"İnancın tarifini o inancı yaşayanlar yapar"

Alevi Kültür Dernekleri Buca Cemevi Başkanı Hüseyin Gökçe ise "Ne olursa olsun bir inancın tarifinin ancak o inancı yaşayanlar tarafından yapılması lazım. Sizin aracılığınızla Tunç Soyer başkanıma ve bugün emeği geçen, vicdanını yeniden yoklayanlara çok teşekkür ederim" dedi.

Alevi Piri Süleyman Deprem de kararı şu sözlerle yorumladı: "Bize ait olan bir hakkın yasayla bize verilmesini beklemek üzücü. Ancak bu hakkın belediyemiz tarafından gündeme getirilip, bize bu hakkın tanınmış olması da sevindirici."