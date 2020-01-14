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İzmir'de cemevleri imar planlarına ibadethane olarak yazılacak

İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi, oy çokluğuyla cemevlerinin imar planına ibadethane olarak işlenmesine karar verdi.

14.01.2020 10:22 | Son Güncelleme: 14.01.2020 10:27İzmir'de cemevleri imar planlarına ibadethane olarak yazılacak
Büyükşehir Belediye Meclisi, oy çokluğuyla cemevlerinin imar planına ibadethane olarak işlenmesine karar verdi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, cemevleri konusunda önemli bir karara imza attı. Meclis, oy çokluğuyla; Selçuk, Aliağa, Çiğli, Bayraklı, Bornova ve Konak ilçelerindeki cemevlerinin kentin imar planına ibadethane olarak işlenmesine karar verdi

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, karar hakkında, "Değil bir ay, bir dakika ertelemeye bile hak olmadığını düşünüyorum" dedi. Tunç Soyer, "Bizim temelde dayanağımız kamu vicdanıdır. Biz kamu vicdanının gereğini yerine getirmiş bulunuyoruz" şeklinde konuştu.

Belediye meclis toplantısını izlemek için belediye binasına gelen Alevi-Bektaşi toplumunun temsilcileri ise kararı memnuniyetle karşıladı. - İZMİR

Tunç Soyer, İzmir, Güncel

Kaynak: İHA

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