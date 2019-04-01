Cezaevinde Olan Muhtar Adayı, En Fazla Oyu Aldı

İzmir'in Ödemiş ilçesinde, "tarih eser kaçakçılığı" iddiasıyla tutuklanan Çamyayla Mahallesi Muhtarı Ali Uysal, aday olduğu seçimde tekrar en fazla oyu alan isim oldu.

ÇIKARILDIĞI MAHKEMECE TUTUKLANMIŞTI

Çamyayla Mahalle Muhtarı ve adayı olan Ali Uysal, 10 Mart günü Ödemiş İlçe Emniyet Müdürlüğüne

bağlı ekipler tarafından, düzenlenen operasyon kapsamında "Tarihi eser kaçakçılığı" iddiasıyla gözaltına alındı. Uysal, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

EN FAZLA OYU ALDI

Cezaevinde bulunan Uysal, 3 kişinin yarıştığı seçimde 126 oy alarak muhtarlık seçiminde ilk sırada yer aldı. Diğer adaylar Mehmet Kılınç 108, Hayati Dağlı ise 75 oyda kaldı. Ödemiş Muhtarlar Derneği Başkanı Nihat Savuran, yaptığı açıklamada, Ali Uysal'ın adaylık sürecinde gözaltına alınıp tutuklandığını söyledi.

İLÇE SEÇİM KURULU KARAR VERECEK

Muhtarlık seçiminde Uysal'ın en fazla oy alan isim konumunda bulunduğunu kaydeden Savuran, "Ali Uysal'ın mazbatasını alıp almayacağına karar verecek olan, ilçe seçim kuruludur." dedi.

Kaynak: AA