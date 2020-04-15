Haber, Son Dakika, Haberler
Anasayfa
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Menü

İzmir'de cezaevlerinden tahliyeler başladı

İnfaz düzenlemesine ilişkin kanunun yürürlüğe girmesi ile İzmir'de cezaevlerinden tahliyeler başladı.

15.04.2020 10:58 | Son Güncelleme: 15.04.2020 11:14
İzmir'de cezaevlerinden tahliyeler başladı
İnfaz düzenlemesine ilişkin kanunun yürürlüğe girmesi ile İzmir 'de cezaevlerinden tahliyeler başladı.
TBMM Genel Kurulunda kabul edilen, "Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun"un Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından İzmir'deki cezaevlerinde de gerekli işlem ve hazırlıklar yapıldı.
Buca Kapalı Açık Ceza İnfaz Kurumunda kalan ve kanundan faydalananlar, işlemleri sonrası dışarı çıkartıldı.
Tahliye edilenler belediye otobüsleriyle cezaevinden ayrıldı. Otobüslerde sosyal mesafe kuralına uyulduğu ve tahliye edilenlerin maske taktıkları görüldü.
Bu arada polis, cezaevi çevresinde güvenlik önlemi aldı.

Kaynak: AA

Etiketler: İzmir, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Tartışma yaratan tabloya Bilim Kurulu üyesi açıklık getirdi Haberler
Tartışma yaratan tabloya Bilim Kurulu üyesi açıklık getirdi
Ekibiyle laboratuvara kapanan Türk profesörden yeni açıklama: 23 Nisan’da tüm dünya görecek Haberler
Ekibiyle laboratuvara kapanan Türk profesörden yeni açıklama: 23 Nisan'da tüm dünya görecek
Hatay’da 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi Haberler
Hatay'da 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi
İmamoğlu ülkenin gündemine isyan etti: Beni çileden çıkarıyor Haberler
İmamoğlu ülkenin gündemine isyan etti: Beni çileden çıkarıyor
Hadise’yle aşk yaşayan Kaan Yıldırım, anne ve babasını sildi Haberler
Hadise'yle aşk yaşayan Kaan Yıldırım, anne ve babasını sildi
Bu ilçede korona vakası yok! Alınan tedbirler sık sık denetleniyor Haberler
Bu ilçede korona vakası yok! Alınan tedbirler sık sık denetleniyor
Acun, oyuna çıkmayan Nisa’ya resti çekti: Kimseyi zorla tutmuyoruz Haberler
Acun, oyuna çıkmayan Nisa'ya resti çekti: Kimseyi zorla tutmuyoruz
Ne kadar süre daha maske takacağız? ABD’li uzman cevap verdi Haberler
Ne kadar süre daha maske takacağız? ABD'li uzman cevap verdi
Haberler ›› Güncel ››İzmir'de cezaevlerinden tahliyeler başladı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

11:40: Rüştü Reçber: "Barcelona'nın desteğini unutmayacağım" - Haber 11:40: Akdeniz'de 4,4 büyüklüğünde deprem - Haber 11:40: Ergani'de buğdayda sarı pas hastalığı uyarısı - Haber 11:40: Almanya'da terörle mücadele operasyonu - Haber 11:40: Kastamonu'da "Vefalılar Grubu", 700 kişiyle ihtiyaç sahiplerinin yardımına koşuyor - Haber 11:05: THY'nin bir pilotu daha koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti - Haber 10:35: Davutoğlu yıllar sonra açıkladı: Bütün teşkilatlar 'İzin verin sizinle istifamızı verelim' dediler - Haberler 03:34: Meclis'teki 5 siyasi parti, sağlıkta şiddetin önlenmesi hususunda mutabık kaldı - Haberler