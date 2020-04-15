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İzmir'de, cezaevlerinden tahliyeler başladı

TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen infaz düzenlemesine ilişkin kanunun Resmi Gazete'de yayımlanıp, yürürlüğe girmesiyle İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'na bağlı ceza infaz kurumlarında, hükümlülerin tahliye ve izin işlemlerine başlandı.

15.04.2020 17:19 | Son Güncelleme: 15.04.2020 17:19
İzmir'de, cezaevlerinden tahliyeler başladı

TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen infaz düzenlemesine ilişkin kanunun Resmi Gazete'de yayımlanıp, yürürlüğe girmesiyle İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'na bağlı ceza infaz kurumlarında, hükümlülerin tahliye ve izin işlemlerine başlandı. Tahliye işlemleri kapsamında, koronavirüs tedbirlerinin alındığı belirtildi.

TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen infaz düzenlemesi Resmi Gazete'de yayımlanarak, yürürlüğe girdi. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan yazılı açıklamayla savcılığa bağlı bulunan ceza infaz kurumlarında hükümlülerin tahliye ve izin işlemlerine başlandığı belirtildi. Bu kapsamda, hükümlülerin sağlık kontrolleri yapılarak, emanet eşya ve emanet para işlemleri bitirildi. Bunun yanı sıra her hükümlüye 1'er maske, eldiven ve bilgilendirme broşürü dağıtıldı.Öte yandan il dışına gidecek hükümlülerin illere ve İzmir Otogarı'na nakli, İzmir Emniyet Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediye Başkanlığı ile koordineli olarak sağlandı. Kent içine gidecek hükümlülerin ise kampüs önünden belediye otobüsleriyle merkez noktalara nakillerinin devam ettiği açıklandı. Hükümlülerin naklinin yapılacağı araçlar, önceden dezenfekte edilirken, sosyal mesafe kuralı da gözetildi. İzne çıkacak ve tahliye olacak diğer hükümlülerin ise işlemleri sürdürülüyor.


Kaynak: DHA

Etiketler: Cumhuriyet Başsavcılığı, İzmir, Güncel
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