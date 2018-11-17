İzmir'de CHP'den AK Parti'ye Katılım

İzmir
'de CHP
'den istifa ederek AK Parti
'ye geçen Konak
Belediye Meclis Üyesi Doğan Bayram
, parti rozetini taktı.
Bayram, AK Parti Karabağlar
İlçe Başkanlığında düzenlenen katılım törenindeki konuşmasında, CHP'de hizmet anlayışı yerine tartışma ortamı bulunduğunu, bu nedenle yerel seçimler öncesi AK Parti'ye katılma kararı aldığını söyledi.
Karabağlar Belediye Başkanlığı için de aday adaylığı başvurusunda bulunduğunu da belirten Bayram, "Demokratik bir yapıya sahip AK Parti'de daha iyi hizmet üreteceğime inanıyorum." dedi.
Bayram, ideolojik tartışmaları kenara bırakmayı ve ilçenin sorunlarına çözüm üretmeyi hedeflediklerini sözlerine ekledi.
AK Parti Karabağlar İlçe Başkan Yardımcısı Levent Bayraktar ise yerel seçim sürecinin başladığını, tüm belediye başkanı aday adaylarına başarı dilediklerini belirtti.
Konuşmaların ardından Bayraktar, Bayram'a parti rozetini taktı.
İzmir,Cumhuriyet Halk Partisi,Ak Parti
17 Kasım 2018 Cumartesi 17:13