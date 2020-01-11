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CHP'li belediye başkan yardımcısına silahlı saldırı! 6 el ateş edip, kayıplara karıştılar

İzmir'in Çiğli ilçesinin Belediye Başkan Yardımcısı Ali Rıza Koçer, evinin önünde silahlı saldırıya uğradı. Saldırıda 6 el silah sesi duyulduğu iddia edilirken, saldırıyı gerçekleştiren kişi ya da kişiler için yakalama çalışması başlatıldı.

11.01.2020 22:56 | Son Güncelleme: 11.01.2020 23:12CHP'li belediye başkan yardımcısına silahlı saldırı! 6 el ateş edip, kayıplara karıştılar

Belediyesi Başkan Yardımcısı Ali Rıza Koçer, evinin önünde aracını park ettiği esnada kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından silahlı saldırıya uğradı. Koçer, saldırıdan yara almadan kurtuldu.

6 EL ATEŞ EDİLDİ

Olay, akşam saatlerinde Çiğli ilçesi Ataşehir Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, otomobili ile evinin önüne gelen Cumhuriyet Halk Partili (CHP) Çiğli Belediyesi Başkan Yardımcısı Ali Rıza Koçer, aracını park etmek üzereyken kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından silahlı saldırıya uğradı. 6 el ateş ettikleri iddia edilen kişi veya kişiler hızla olay yerinden uzaklaştı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ekipleri sevk edildi.

BELEDİYE BAŞKANI OLAY YERİNDE

Saldırının duyulmasının ardından çok sayıda partilinin yanı sıra Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü'de olay yerine gelerek konuyla ilgili bilgi aldı. Öte yandan, Koçer, saldırıdan yara almadan kurtulurken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Cumhuriyet Halk Partisi, Çiğli Belediyesi, Çiğli, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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