16 Kasım 2018, 18:55
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İzmir'de CHP'li Meclis Üyesi AK Parti'ye Geçti

İzmir

İzmir’de Konak Belediyesi CHP Meclis Üyesi Doğan Bayram, partisinden istifa ederek AK Parti’ye geçti.

İzmir'de Konak Belediyesi CHP Meclis Üyesi Doğan Bayram, partisinden istifa ederek AK Parti'ye geçti.

AK Parti Konak İlçe Başkanı Mehmet Sait Başdaş, sosyal medya hesabından CHP'li Doğan'ın AK Parti'ye geçtiğini duyurdu.

Doğan yaptığı paylaşımda, "CHP Konak Belediye Meclis Üyesi Doğan Bayram partisinden istifa ederek AK ailemize katıldı. Biz de kendisine partimizin rozetini hediye ettik. Hayırlı olsun. Her gün büyüyen AK Parti ailemiz" ifadelerini kullandı. - İZMİR Konak,Cumhuriyet Halk Partisi,Ak Parti,İzmir
16 Kasım 2018 Cuma 18:55