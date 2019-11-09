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İzmir'de CHP'nin delege seçimlerinde darp iddiası

CHP'nin Karşıyaka ilçe teşkilatında yapılan mahalle delege seçimlerinde darbedildiklerini öne süren CHP İl Başkan Yardımcısı Sedredil Coşkuner ve delege adayı Emine Ata, basın açıklaması yaptı.

09.11.2019 18:26 | Son Güncelleme: 09.11.2019 18:26İzmir'de CHP'nin delege seçimlerinde darp iddiası
CHP'nin ilçe teşkilatında yapılan mahalle delege seçimlerinde darbedildiklerini öne süren CHP İl Başkan Yardımcısı Sedredil Coşkuner ve delege adayı Emine Ata, basın açıklaması yaptı.
İZBAN durağı önünde açıklama yapan Coşkuner, sandıklar kurulduktan sonra gözlemci görevlendirilmesi konusunda seçime giren iki listeyi destekleyenler arasında tartışma yaşandığını belirtti.
Seçimde usulsüzlük yapıldığı konusunda İl Başkanı Deniz Yücel'i uyardığını ancak önlem alınmadığını iddia eden Coşkuner, çıkan olayda kendisinin ve delege adaylarının darp edildiğini öne sürdü.
Hastaneye giderek darp raporu aldıklarını, ellerinde kamera kayıtlarının da bulunduğunu söyleyen Coşkuner, konuyla ilgili savcılığa suç duyurusunda bulunacaklarını ifade etti.
Seçimde Alaybey Mahallesi'nden delege adayı olan Emine Ata ise tartışma sırasında darbedildiğini iddia ederek kendisinin de suç duyurusunda bulunacağını açıkladı.
Öte yandan Bahariye Mahallesindeki delege seçimlerinin de çıkan olaylar nedeniyle iptal edildiği öğrenildi.

Cumhuriyet Halk Partisi, Deniz Yücel, Karşıyaka, Alaybey, Güncel

Kaynak: AA

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