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İzmir'de Çiğli belediye başkan yardımcısı silahlı saldırıdan yara almadan kurtuldu

İzmir'de, Çiğli Belediye Başkan Yardımcısı Ali Rıza Köçer, aracından indiği sırada düzenlenen silahlı saldırıyı yara almadan atlattı.

11.01.2020 23:08 | Son Güncelleme: 11.01.2020 23:24İzmir'de Çiğli belediye başkan yardımcısı silahlı saldırıdan yara almadan kurtuldu
'de, Belediye Başkan Yardımcısı Ali Rıza Köçer, aracından indiği sırada düzenlenen silahlı saldırıyı yara almadan atlattı.
Alınan bilgiye göre, bir toplantıdan dönen CHP'li Belediye Başkan Yardımcısı Köçer, Mahallesi'ndeki evinin önünde 35 KA 0390 plakalı makam aracından indiği sırada henüz plakası belirlenemeyen bir araçtan ateş açıldı.
Mermiler başkan yardımcısının aracına isabet ederken, Köçer saldırıda yara almadı.
İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.
Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü ve CHP İlçe Başkanı Hasan Mert Özcan, olay yerine gelerek ekiplerden bilgi aldı.
Ekipler, kaçan aracın plakasını ve şüphelileri belirlemek için çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı.

Cumhuriyet Halk Partisi, Ataşehir, İzmir, Çiğli, Güncel

Kaynak: AA

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