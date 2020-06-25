İzmir'de çıkan tartışmada 2 kişi silahla yaralandı

İzmir'in Konak ilçesinde iki grup arasında çıkan tartışmada, 2 kişi silahla yaralandı.

25.06.2020 04:24 | Son Güncelleme: 25.06.2020 05:41
İzmir'in Konak ilçesinde iki grup arasında çıkan tartışmada, 2 kişi silahla yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Alsancak semtinde iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine açılan ateş sonucu Mustafa Talha Ö. (25) ile Hidayet B. (30) yaralandı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılardan Mustafa Talha Ö. 112 Acil Servis ekiplerince Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine, Hidayet B. ise Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.
Çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye alan polis, şüpheli veya şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. İzmir’de çıkan tartışmada 2 kişi silahla yaralandı

Kaynak: AA

Etiketler: Mustafa Talha, Konak, İzmir, Güncel, Haber

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