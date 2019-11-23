Haberler » Güncel » İzmir'de çıkan tartışmada bıçaklanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı - Haber

İzmir'de çıkan tartışmada bıçaklanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı

İzmir'in Konak ilçesinde, 4 kişi arasında çıkan tartışmada bıçakla yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı, boğazından yaralanan kadının hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

23.11.2019 17:26 | Son Güncelleme: 23.11.2019 17:26İzmir'de çıkan tartışmada bıçaklanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı
'in ilçesinde, 4 kişi arasında çıkan tartışmada bıçakla yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı, boğazından yaralanan kadının hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.
Alınan bilgiye göre, 269. sokaktaki bir apartman dairesinde Yasin B. ile Semih S, Burhan Ö. ve Deniz Y. arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.
Kavgaya dönüşen tartışmada Yasin B, diğer kişileri bıçakla yaralayarak kaçtı.
Yaralılar, taksiyle İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesine gitti.
Boğazından yaralanan Deniz Y'nin hayati tehlikesinin bulunduğu, diğerlerinin hafif şekilde yaralandıkları öğrenildi.
Ekiplerin çalışması sonucu Yasin B. yakalanarak gözaltına alındı.

Konak, İzmir, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
17:51 İstinat duvarı çöken bina sağlam çıktı
17:50 Lviv'de uçak pistten çıktı
17:50 Çubuk'ta tiyatro gösterisi
17:50 Kayseri'de bir aile, babalarının vasiyetiyle 600 fidan dikti
17:50 İstanbul'da "Duman 8" uygulamasında iş yerleri denetlendi
17:21 Muharrem İnce, Beştepe iddialarıyla ilgili basın toplantısı yapacağını duyurdu
17:03 Numan Kurtulmuş'tan CHP'deki Muharrem İnce kriziyle ilgili açıklama: Burada esas mesele, Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP zihniyetidir
15:35 Amacına ulaşamadan yakalanan hırsız, üç gün önce evlendiği eşini tanımadı
15:15 Hastalara bakmak yerine kahvaltı yapan doktorlar, vatandaş kamerasında!
15:09 Son dakika: "Erdoğan-İnce Beştepe'de görüştü" iddiasının kaynağı Talat Atilla: Bilgiyi Kılıçdaroğlu da doğruladı
11:27 Yarı çıplak adam aldattığı karısına ağaç tepesinde yakalandı
11:24 70 milyon TL ikramiye isabet eden biletin sahibi ortaya çıktı! Ancak bileti kaybetmiş
08:45 Hadise'nin gözyaşlarına boğulduğunu gören Acun Ilıcalı çekimi iptal etmek istedi
23:45 Vatandaş, Bakan Kurum'a camide yerini vermedi: Burası Allah'ın evi
23.11.2019 17:52:28