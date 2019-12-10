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İzmir'de çimento yüklü tır devrildi: 1 yaralı

İzmir'in Bergama ilçesinde, toz çimento yüklü tırın devrilmesi sonucunda 1 kişi yaralandı.

10.12.2019 16:58 | Son Güncelleme: 10.12.2019 17:35İzmir'de çimento yüklü tır devrildi: 1 yaralı
'in ilçesinde, toz çimento yüklü tırın devrilmesi sonucunda 1 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Çanakkale-İzmir E-87 karayolunun Bergama Kavşağı mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Çanakkale istikametinden İzmir yönüne doğru seyir halinde olan A.K. idaresindeki 06 EB 1369 plakalı toz çimento yüklü tır, Bergama Kavşağı mevkisinde sürücünün direksiyonu hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Devrilen tırın sürücüsü ise araç içerisinde sıkıştı. Kazaya gören vatandaşların vermesi üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yaralı şoförü araç içerisinden çıkararak 112 ekiplerine teslim etti. Ambulansa alınan sürücü, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - İZMİR

Bergama, İzmir, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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