İzmir'de Cinayet

İzmir
'in Buca
ilçesinde bir kişi, tartıştığı eski eniştesini çiviyle öldürdü.
K.S. (27), ablasının bir süre önce boşandığı Ferzande Güzel (48) ile İsmail Sivri
Bulvarı'nda karşılaştı.
Eski eniştesiyle tartışan K.S, olayın kavgaya dönüşmesi üzerine elindeki çiviyi Güzel'e saplayıp kaçtı.
Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Sağlık ekiplerince Buca Seyfi Demirsoy Hastanesine kaldırılan Ferzande Güzel, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kaçan K.S, Buca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalandı.
Şüpheli sorgulanmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerine teslim edildi.