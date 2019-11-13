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İzmir'de cinayet: 4 ölü

İzmir'in Kiraz ilçesine bağlı Çayağzı Mahallesi'nde aynı aileden biri kadın 4 kişi, silahla vurulmuş halde bulundu.

13.11.2019 12:20 | Son Güncelleme: 13.11.2019 12:21
'in ilçesine bağlı Mahallesi'nde aynı aileden biri kadın 4 kişi, silahla vurulmuş halde bulundu.
Alınan bilgiye göre, İbrahim Akkeçe (40), eşi Döndü Akkeçe (38), oğulları Kemal Akkeçe (17) ve akrabaları Erol Akkeçe (35), Çayağazı Mahallesi Bağarası Sokak'taki evlerinin önünde silahla vurulmuş halde bulundu.
Olaya ilişkin maktullerin akrabaları Murat Akkeçe (35) jandarma tarafından gözaltına alındı. Şüphelinin ilk ifadesinde cinayetleri kendisine ait tabanca ve tüfekle, "eşinin rahatsız edilmesi" nedeniyle işlediğini söylediği öğrenildi.
İzmir'de cinayet: 4 ölü

Çayağzı, Kiraz, İzmir, Güncel

Kaynak: AA


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