18 Mart 2019, 07:49
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İzmir'de Çocuk Parkında Baldızını Vuran Enişte, Aynı Silahla İntihar Etti

İzmir

İzmir'in Bornova ilçesinde baldızını tabancayla vurarak öldüren kişi, aynı silahla intihar etti. Hastaneye kaldırılan enişte ve baldız, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

İzmir'in Bornova ilçesinde baldızını tabancayla vurarak öldüren kişi, aynı silahla intihar etti.

Alınan bilgiye göre, Fatma Yıldız (38), İnönü Mahallesi 820. Sokak'taki parkta oturduğu sırada, parka gelen eniştesi Mehmet Güneş (40), bilinmeyen nedenle tabancayla ateş ettikten sonra aynı silahla kendini vurdu.

ENİŞTE VE BALDIZ TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Olayı gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

112 Acil Servis ekiplerince Ege Üniversitesi Hastanesine kaldırılan enişte ve baldız, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Yıldız ile Güneş'in cesetleri, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Bornova, İzmir, Güncel
Kaynak: AA