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İzmir'de Çini Festivali heyecanı

Kütahya Çiniciler, Fotoğrafçılar ve El Sanatları Odası, İzmir'de Çini Festivali düzenliyor.

15.10.2019 11:07İzmir'de Çini Festivali heyecanı
Kütahya Çiniciler, Fotoğrafçılar ve El Sanatları Odası, İzmir'de Çini Festivali düzenliyor.

2 yıl önce çinisi ile UNESCO 'Zanaat ve Halk Sanatları' alanında 'Yaratıcı Şehir' ünvanı alan Kütahya, 7-10 Kasım tarihlerinde Alsancak Tren Garında Çini Festivali ile İzmirlilerle buluşmaya hazırlanıyor.

Kütahya Çiniciler, Fotoğrafçılar ve El Sanatları Odası tarafından organize edilen festivalde, seramik, porselen, tezhip, hat, ebru, kuyumculuk, iğne oyası, dokumacılık ve elmas işlemeciliği gibi bir çok alanda tanıtım stantları yer alacak.

Kütahya Çiniciler, Fotoğrafçılar ve El Sanatları Odası Başkanı Sadık Erilbaylı, yaptığı açıklamada, "Festivalde bizlere desteğini esirgemeyen Sayın Valimiz, Belediye Başkanımız, İl Genel Meclisimiz, üniversitelerimiz, Ticaret Odamız, Ticaret Borsamız ve diğer kurumlarımıza öncelikle teşekkür ediyorum. 2017 yılında Unesco'Zanaat ve Halk Sanatları' alanında 'Yaratıcı Şehir' ünvanı alan Kütahya, İzmir de sanatseverlerle buluşacak. Kütahya kültürünün tanıtılacağı festivalde ziyaretçilerimiz sabırla işlenen çini sanatını da deneyimleme imkanı bulacak. Festivalde aynı zamanda seramiği, porseleni, tezhip sanatı, gümüş işlemeciliği, gastronomisi, termali gibi Kütahya'nın bütün renkleri yer alacak. Yapacağımız sergilerle Kütahya'nın Kültürünü anlatırken bir yandan da sosyal sorumluluk gereği Kadına şiddete hayır vurgusu yapacağız. Festivalimizin son günü ölümünün 81. Yıl dönümünde Mustafa Kemal Atatürk'ü, Atatürk sergisi ile anacağız.7-10 Kasım tarihlerinde yapılacak olan Çini Festivaline tüm İzmir halkını bekliyoruz" diye konuştu. - KÜTAHYA

10 Kasım, Kütahya, Unesco, İzmir, Güncel

Kaynak: İHA

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