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İzmir'de çocuğuna tekme atan baba gözaltında

İzmir'de bir alışveriş merkezinde çocuğuna tekme attığı güvenlik kameralarınca tespit edilen baba, polis ekiplerince gözaltına alındı.

02.08.2019 12:49 İzmir'de çocuğuna tekme atan baba gözaltında
İzmir'de bir alışveriş merkezinde çocuğuna tekme attığı güvenlik kameralarınca tespit edilen baba, polis ekiplerince gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Balçova'daki bir alışveriş merkezinde 2-3 yaşlarındaki bir çocuğu kucağından indirdikten sonra tekme atan ve çevredekilerin tepkisiyle karşılaşan baba, polis ekiplerince güvenlik kameralarından tespit edildi.
Kimliğini ve adresini belirleyen ekipler, babayı gözaltına aldı. Çocuğun babasının yabancı uyruklu olduğu ve Türkiye'ye tatil için geldiği belirlendi.
Öte yandan, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü yetkililerinin de aileyle görüştüğü öğrenildi.

Balçova, Polis, İzmir, Güncel

Kaynak: AA

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