İzmir'de çocuklara ücretsiz at biniş eğitimi

Korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle uzun süredir evlerinde kalan çocuklar, İzmir'deki bir tesiste ücretsiz at biniş eğitimi alıyor.

İzmir'de çocuklara ücretsiz at biniş eğitimi
14.06.2020 17:28 | Son Güncelleme: 14.06.2020 17:52
Korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle uzun süredir evlerinde kalan çocuklar, İzmir'deki bir tesiste ücretsiz at biniş eğitimi alıyor. Temiz havanın keyfini çıkaran çocuklar at biniciliğini de öğrenerek hayvanlarla yakın diyalog kuruyor.

Dünyayı ve Türkiye'yi etkisi altına alan korona virüs salgını sebebiyle uzun süre evlerinde kalan çocuklar, normalleşme süreciyle birlikte üzerlerindeki stresi atmaya çalışıyor. İzmir'in Balçova ilçesinde bulunan bir tesis ise çocuklara ücretsiz at biniciliği eğitimi vererek çocukların bu stresli dönemi atlatması yönünde uygulama başlattığını açıkladı. Tesisin sahibi olan Engin Oğultarhan isimli işletmeci, ailelerin keyifli bir şekilde vakit geçirirken, çocukların da at biniciliği eğitimi alarak hayvanlarla yakın diyalog halinde olmalarını sağladıklarını söyledi. Oğultarhan, özellikle salgın döneminde uzun haftalardır evlerinde kalan çocukların, üzerlerindeki stresi bu şekilde atmalarına yardımcı olduklarını belirtti.

Ücretsiz at biniş eğitimi

Çocukların ücretsiz at biniciliği eğitimi aldıkları tesisin sahibi Engin Oğultarhan, "Bu pandemi döneminde aileler, 3 ay içerisinde çok sıkıldı. Hepsi tedirgin hale geldi. Şimdi bir normalleşme sürecindeyiz. Buraya gelen aileler keyifli vakit geçirirken, çocuklar da oyun alanlarını kullanıyorlar. Ücretsiz bir şekilde de at biniş eğitimi alıyorlar. At binerken özellikle hayvanlarla arasındaki diyaloglar da gelişimlerine faydalı oluyor. Burada tavuklarımız var, civcivlerimiz var, güvercinlerimiz var. Çocuklarımız burada hayvanlarla zaman geçirip üzerlerindeki bu stresi atıyorlar" dedi.

Çocuklarının burada keyifli vakit geçirdiğini söyleyen vatandaşlardan Alev Deniz Uzun ise, "Hepimiz için yorucu bir süreç. O yüzden bu normalleşme sürecinde hem çocuklar hava alsın hem de biz biraz nefes alalım diye buradayız. Çok da memnunuz. Hem çocuklarımız ata biniyor hem de güzel vakit geçiriyoruz. Burası stres atmak için birebir" diye konuştu. - İZMİR

Kaynak: İHA

Etiketler: Koronavirüs, Balçova, Türkiye, İzmir, Güncel, Haber

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