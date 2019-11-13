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İzmir'de çöp kamyonu denize uçtu: 1 yaralı

İzmir'in Dikili ilçesinde çöplerin toplanması için park edilen çöp kamyonu freninin boşalması nedeniyle hareket ederek denize uçtu.

13.11.2019 19:55 | Son Güncelleme: 13.11.2019 19:56
'in ilçesinde çöplerin toplanması için park edilen çöp kamyonu freninin boşalması nedeniyle hareket ederek denize uçtu. Aracın hareket ettiğini gören ve durdurmak isteyen şoför ise araçtan atlaması sonucu yaralandı.
Kaza, Dikili ilçesi Mahallesi ada mevkiinde meydana geldi. Dikili Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğünde çalışan sürücü M.A, çöpleri toplamak için 35 H 9157 plakalı çöp kamyonunu park etti. İddialara göre çöp toplama işlemi sırasında freni boşalan kamyon hareket etmeye başladı. Aracın hareket ettiği gören sürücü M.A., aracını durdurmak için aracına bindi; ama başarılı olamadı. Aracını durduramayacağını anlayan sürücü, araçtan atlaması sonucu yaralandı. Durdurulamayan çöp kamyonu ise daha sonra 10 metre yükseklikten denize uçtu. Çevredeki vatandaşların ihbarı olay yerine gelen 112 ekipleri, sürücü M.A.'yı hastaneye kaldırdı.
(İsmail Hakkı Ergün/İHA)
İzmir'de çöp kamyonu denize uçtu: 1 yaralı

Çandarlı, Dikili, İzmir, Güncel

Kaynak: İHA


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