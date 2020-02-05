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İzmir'de dağda kaybolan 3 kişiyi kurtarmak için çalışma başlatıldı

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde yürüyüş amacıyla dağa çıkan ve kaybolan 3 kişiyi bulmak için Arama Kurtarma Derneği (AKUT) ekiplerince çalışma başlatıldı.

05.02.2020 01:23 | Son Güncelleme: 05.02.2020 01:29İzmir'de dağda kaybolan 3 kişiyi kurtarmak için çalışma başlatıldı
'in ilçesinde yürüyüş amacıyla dağa çıkan ve kaybolan 3 kişiyi bulmak için Arama Kurtarma Derneği (AKUT) ekiplerince çalışma başlatıldı.

Kemalpaşa ilçesi Nazarköy Mahallesi mevkiinden yürüyüş amacıyla dağa çıkan 3 kişi, havanın kararması, yoğun sis ve yağış nedeniyle yollarını kaybedince AKUT İzmir ekibinden yardım istedi. 7 kişilik AKUT ekibi, bölgeye giderek arama kurtarma çalışmalarını başlattı.

Zorlu arazi şartlarında arama kurtarma çalışmalarına devam eden ekiplerin, kaybolun 3 kişinin yerini belirlediği ve operasyonun devam ettiği öğrenildi. - İZMİR

Kemalpaşa, İzmir, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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