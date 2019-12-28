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İzmir'de de maraton koşusu düzenlenecek

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer yeni yılda geniş katılımlı İzmir Maratonu düzenleyeceklerini açıkladı.

28.12.2019 16:56 | Son Güncelleme: 28.12.2019 16:56 İzmir'de de maraton koşusu düzenlenecek
Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer yeni yılda geniş katılımlı İzmir Maratonu düzenleyeceklerini açıkladı.

Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Gençlik ve Kulübü'nün Celal Atik Spor Salonu'ndaki yılbaşı programına katılan Tunç Soyer, İzmir'de spor yapmak isteyen herkese destek vereceklerini belirtti.

Soyer, "Planlarımızı yaptık. İstanbul'daki maratonun benzerini İzmir'de hayata geçireceğiz. Özellikle çocuklarımıza maraton koşturacağız. Yedişerli gruplar halinde belli bir mesafe koşup, diğer çocuk grubuna bayrağı devredecekler." ifadelerini kullandı.

Celal Atik, Tunç Soyer, İzmir, Güncel

Kaynak: AA

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