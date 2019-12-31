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İzmir'de DEAŞ operasyonu 8 gözaltı

İzmir'de, terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda, 7'si Suriye uyruklu, 8 kişi gözaltına alındı.

31.12.2019 10:14 | Son Güncelleme: 31.12.2019 10:14 İzmir'de DEAŞ operasyonu 8 gözaltı

 

'de, terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda, 7'si uyruklu, 8 kişi gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekipleri, bu sabah DEAŞ terör örgütüne yönelik operasyon düzenledi. Kent merkezi ile Tire ve Torbalı ilçelerinde belirlenen adreslere yapılan baskınlarda örgütle irtibatta olan 7'si Suriye, 1'i de Lübnan uyruklu 8 kişi yakalandı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi.

Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.



Suriye, İzmir, Güncel

Kaynak: DHA

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