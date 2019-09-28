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İzmir'de dehşet anları kamerada...Tartıştığı şahsa böyle kurşun yağdırdı

İzmir'de dehşet anları kamerada.

28.09.2019 13:11
İzmir'de dehşet anları kamerada...Tartıştığı şahsa böyle kurşun yağdırdı
İZMİR - İzmir'in Bornova ilçesinde, bir oto kiralama şirketinde yaşanan silahlı saldırı anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Ağır yaralanan kişi kurşun yağmuruna tutulurken, vücuduna çok sayıda kurşun isabet eden kişi hayatta kaldı.
Edinilen bilgiye göre olay, 2 Eylül 2019 tarihinde Bornova ilçesi Yeşilova Mahallesi'ndeki bir oto kiralama firmasında meydana geldi. Güvenlik kameralarının yeni ortaya çıktığı görüntülerde, iş yeri sahibi Selami Eroğlu'nun firmada bulunduğu sırada A.D. ve beraberindeki 3 kişi iş yerine geldi. Bir müddet sonra iş yerinde kavga çıktı.
Kurşun yağdırdı
Sözlü tartışmanın ardından A.D., belinden tabancasını çıkardı. Silahını Eroğlu'na çeviren A.D. kurşun yağmuruna tuttu. Silahlardan çıkan kurşunlar, Selami Eroğlu'nun vücudunun çeşitli yerlerine isabet etti. O anlar ise kameralara saniye saniye yansıdı. Zanlı ve yanındaki 3 kişi daha sonra olay yerinden kaçtı. Ağır yaralanarak Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan Eroğlu'nun tedavisinin devam ettiği belirtildi.
Öte yandan, olayla ilgili soruşturma kapsamında bazı kişiler tespit edilerek gözaltına alındı. Bazılarının mahkemece adli kontrolle serbest bırakıldığı öğrenilirken, silahlı saldırıyı gerçekleştiren A.D.'nin ise arandığı belirtildi.
İzmir'de dehşet anları kamerada...Tartıştığı şahsa böyle kurşun yağdırdı

Bornova, İzmir, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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