İzmir'de Denetimli Serbestlik Yükümlüleri "Adalet Ormanı" Oluşturdu

İzmir
'de denetimli serbestlik yükümlüleri tarafından "Adalet Ormanı" oluşturuldu.
Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ve Orman İşletme Müdürlüğü
işbirliğinde gerçekleştirilen etkinlikte, Buca
Kırıklar Mahallesi'nde oluşturulan ormanda denetimli serbestlik yükümlüleri bin fidan dikti.
Etkinliğe İzmir Cumhuriyet Başsavcı
Vekili Ömer Doğruöz, cumhuriyet savcısı Aydın
Apaydın, kapalı ceza infaz kurum müdürleri ile denetimli serbestlik personeli ve ceza infaz kurumu personeli katıldı.
İzmir Denetimli Serbestlik Müdürü Murat Kalkan
, gazetecilere yaptığı açıklamada, denetimli serbestlik müdürlüklerinde kamu hizmeti cezası bulunan yükümlüler tarafından her yıl milyonlarca ağacın dikim ve bakımının yapıldığını söyledi.
5 gün süresince 15 bin ağaç
Kalkan, müdürlük olarak şu anda 3 ayrı yerde orman oluşturduklarını belirterek, şunları kaydetti:
"Ayrıca her ay şehrin çeşitli yerlerinde 3 bin fidan dikimi ve 50 bin ağaç bakımı faaliyeti gerçekleştiriyoruz. Bu kapsamda müdürlük olarak 2017 yılında 48 bin 698 ağaç dikimi, 2018 yılında 36 bin ağaç dikimi ve 600 bin ağaç bakımı, bu yılın ilk üç ayında ise bu programı sayarsak 21 bin ağaç dikimi ve 100 bin ağaç bakım faaliyetini gerçekleştirmiş olacağız. Bugün yapacağımız organizasyonda 5 gün boyunca 50 denetimli serbestlik yükümlüsü ile 15 bin fidan dikimi ve ağaç bakım faaliyeti yapılacak olup Adalet Ormanı oluşturacağız."
Etkinlikte İzmir Cumhuriyet Başsavcı Vekili Ömer Doğruöz de etkinlikte ağaç dikip fidanlara can suyu verdi.
İzmir, Güncel
Kaynak: AA