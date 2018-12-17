İzmir'de Denizde Erkek Cesedi Bulundu

İzmir
'in Karşıyaka
ilçesinde denizde erkek cesedi bulundu.
Alınan bilgiye göre, Bostanlı İskelesi yakınlarında denizde hareketsiz bir kişinin olduğunu gören vatandaşlar polise haber verdi.
Deniz polisi ekiplerince bota alınarak karaya çıkarılan kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.
Ekipler, üzerinden kimlik çıkmayan erkek cesedinin kimliğinin belirlenmesi için kayıp bildirimi yapılan kişileri incelemeye aldı.
Ceset, savcılık incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumu
morguna kaldırıldı.
Karşıyaka,İzmir
Kaynak: AA