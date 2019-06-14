14.06.2019 12:01
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İzmir'de, denizden ceset çıktı

İzmir'de, denizden ceset çıktıİZMİR'de, Alsancak Gündoğdu Meydanı'nda denize erkek cesedi vurdu.

İzmir'de, denizden ceset çıktı
İZMİR'de, Alsancak Gündoğdu Meydanı'nda denize erkek cesedi vurdu. Ceset, kimliğinin belirlenmesi ve otopsi işlemleri için adli tıpa gönderildi.
Bugün sabah saatlerinde, Kordon Boyu'ndaki Alsancak Gündoğdu Meydanı'nda yürüyüş yapan vatandaşlar, polise denizde bir erkek cesedi olduğunu bildirdi. İhbar üzerine gelen deniz polisi, cesedi karaya çıkardı. Üzerinden kimlik çıkmayan ceset, savcının incelemelerinin ardından otopsi ve kimlik belirleme işlemleri için İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.İzmir'de, denizden ceset çıktı
Kaynak: DHA
Gündoğdu Meydanı, İzmir, Güncel

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