14.06.2019 14:17
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İzmir'de denizden ceset çıktı

İzmir'de denizden ceset çıktıİZMİR - İzmir'de Gündoğdu Meydanı civarında, denizde erkek cesedi bulunurken, ceset, kimliğinin belirlenmesi ve otopsi işlemleri için adli tıpa gönderildi.

İzmir'de denizden ceset çıktı
İZMİR - İzmir'de Gündoğdu Meydanı civarında, denizde erkek cesedi bulunurken, ceset, kimliğinin belirlenmesi ve otopsi işlemleri için adli tıpa gönderildi.
Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde Kordon boyundaki Gündoğdu Meydanı'nda yürüyüş yapan vatandaşlar, polise denizde bir erkek cesedi olduğunu bildirdi. İhbar üzerine gelen deniz polisi, cesedi karaya çıkardı. Üzerinden kimlik çıkmayan ceset, savcının incelemelerinin ardından otopsi ve kimlik belirleme işlemleri için İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na gönderildi.
Savcılık, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.İzmir'de denizden ceset çıktı
Kaynak: İHA
Gündoğdu Meydanı, İzmir, 3. Sayfa

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