İzmir'de denizden kadın cesedi çıktı

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde bulunan bir balıkçı barınağında denizden kadın cesedi çıktı. Barınağın yakınındaki bir kafede oturan vatandaşlar denizde ceset gördükleri polise ihbar etti. Polis, cesedin 61 yaşındaki Solmaz Demirel isimli bir kadına ait olduğunu tespit etti.

CESEDİ, KAFEDE OTURANLAR FARKETTİ

Edinilen bilgiye göre, olay Mavişehir Balıkçı Barınağı'nda meydana geldi. Barınaktaki bir kafede oturan vatandaşlar denizde bir ceset olduğunu fark ederek durumu polis ekiplerine bildirdi.

CESEDİN 61 YAŞINDA BİR KADINA AİT OLDUĞU TESPİT EDİLDİ

İhbar üzerine olay yerine gelen deniz polisi kadının cansız bedenini denizden çıkardı. Cesedi inceleyen Olay Yeri İnceleme ekipleri cesedin Solmaz Demirer (61) isimli kadına ait olduğunu belirledi. Denizden çıkan ceset savcının da incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.