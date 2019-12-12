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İzmir'de denizden kadın cesedi çıktı

İZMİR'in Karşıyaka ilçesinde, iddiaya göre dün gece saatlerinde denize düştüğü ileri sürülen Solmaz Demirer'in (61) cansız bedeni balıkçılar tarafından bulundu.

12.12.2019 19:03 | Son Güncelleme: 12.12.2019 19:03İzmir'de denizden kadın cesedi çıktı

İZMİR'in ilçesinde, iddiaya göre dün gece saatlerinde denize düştüğü ileri sürülen Demirer'in (61) cansız bedeni balıkçılar tarafından bulundu.

Mavişehir Balıkçı Barınağı'ndaki balıkçılar, saat 17.00 sıralarında denizde hareketsiz şekilde duran bir kişinin olduğunu gördü. Durumdan şüphelenen balıkçılar, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen deniz polisi, bir kadına ait olduğu belirlenen kişiyi karaya çıkarttı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, çıkartılan kişinin öldüğü belirlendi. Yapılan ilk incelemede, cesedin barınak çevresinde sıkça görülen ve emekli olan 'Rambo' lakaplı Solmaz Demirer'e ait olduğu tespit edildi. Konuyla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, Demirer'in dün gece saatlerinde denize düşmüş olabileceği ileri sürüldü. İlk belirlemelere göre, vücudunda herhangi bir darp veya yara izi bulunmayan Demirer'in boğularak öldüğü tahmin ediliyor. Kadının cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.



Karşıyaka, Solmaz, İzmir, Güncel

Kaynak: DHA

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