Haberler » Güncel » İzmir'de denizden kadın cesedi çıktı - Haber

İzmir'de denizden kadın cesedi çıktı

İzmir'de denizden kadın cesedi çıktıİZMİR'in Karşıyaka ilçesinde, iddiaya göre dün gece saatlerinde denize düştüğü ileri sürülen Solmaz Demirer'in (61) cansız bedeni balıkçılar tarafından bulundu.

12.12.2019 19:27 | Son Güncelleme: 12.12.2019 19:29
'de denizden kadın cesedi çıktı
İZMİR'in ilçesinde, iddiaya göre dün gece saatlerinde denize düştüğü ileri sürülen Demirer'in (61) cansız bedeni balıkçılar tarafından bulundu.
Mavişehir Balıkçı Barınağı'ndaki balıkçılar, saat 17.00 sıralarında denizde hareketsiz şekilde duran bir kişinin olduğunu gördü. Durumdan şüphelenen balıkçılar, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen deniz polisi, bir kadına ait olduğu belirlenen kişiyi karaya çıkarttı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, çıkartılan kişinin öldüğü belirlendi. Yapılan ilk incelemede, cesedin barınak çevresinde sıkça görülen ve emekli olan 'Rambo' lakaplı Solmaz Demirer'e ait olduğu tespit edildi. Konuyla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, Demirer'in dün gece saatlerinde denize düşmüş olabileceği ileri sürüldü. İlk belirlemelere göre, vücudunda herhangi bir darp veya yara izi bulunmayan Demirer'in boğularak öldüğü tahmin ediliyor. Kadının cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
İzmir'de denizden kadın cesedi çıktı

Karşıyaka, Solmaz, İzmir, Güncel

Kaynak: DHA


Güncel

Son Dakika Haberleri

20:02 DHA YURT BÜLTENİ-22 - Haber
20:02 KAYIP DAĞCILARDAN MERT ALPASLAN'IN EŞİ, DHA'YA KONUŞTU - Haber
20:02 Rize'de açık cezaevinden firar eden şüpheli yakalandı - Haber
20:02 Zeytinköy'e ilk kazma vuruluyor - Haber
20:02 Fransa'da Macron karşıtları yeniden sokaklarda - Haber
19:18 Savunma Sanayi İcra Komitesi Toplantısı sonrası açıklama: Projeler karara bağlandı - Haber
19:15 Çorum'daki zehirlenme olayında "ihmal" iddialarına ilişkin çifte soruşturma başlatıldı - Haber
19:12 Son dakika: Yunan askerleri göçmenleri Türkiye sınırına böyle taşımış! Görüntüler ortaya çıktı - Haber
18:31 120 bin dolarlık muza "Horozlu" gönderme - Haber
17:57 Gökçek, "masör" iddialarına cevap verdi: İftirayı atanı biliyorum - Haber
12.12.2019 20:12:10