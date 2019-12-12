Haberler » 3. Sayfa » İzmir'de depolara baskın: Çok sayıda kaçak ürün ele geçirildi - Haberler

İzmir'de depolara baskın: Çok sayıda kaçak ürün ele geçirildi

İzmir'in Konak ilçesinde bulunan depolara, polis tarafından düzenlenen operasyonda 2248 adet gümrük kaçağı emtia ürünü ve 450 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

12.12.2019 06:14 | Son Güncelleme: 12.12.2019 06:19İzmir'de depolara baskın: Çok sayıda kaçak ürün ele geçirildi
'in ilçesinde bulunan depolara, polis tarafından düzenlenen operasyonda 2248 adet gümrük kaçağı emtia ürünü ve 450 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Depolara yapılan operasyonlarda yakalanan şüpheli şahıslar gözaltına alındı.

İzmir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Müdürlüğü ekipleri Anafartalar Caddesi'nde bir iş hanında bulunan 3 ayrı depoda gümrük kaçağı ürünler olduğu ihbarı üzerine harekete geçti. İş hanında bulunan depolara baskın yapan ekipler, 3 ayrı depoda gümrük kaçağı ürünleri buldu. Yapılan operasyonda Ş.G. isimli şahsa ait iki depoda gümrük kaçağı 1988 adet çeşitli markalarda parfüm, 160 adet gözlük ve 100 adet kol saati ele geçirildi. A.S. isimli yabancı uyruklu şahsa ait depoda yapılan aramalarda ise 450 paket gümrük kaçağı sigara bulundu.

Öte yandan yapılan operasyonda depolarına baskın yapılan 2 kişi gözaltına alındı. - İZMİR

Konak, İzmir, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

06:45 12 Aralık 2019 Tv8 Yayın Akışı - Haberler
06:45 12 Aralık 2019 Tv 2 Yayın Akışı - Haberler
06:45 12 Aralık 2019 Trt1 Yayın Akışı - Haberler
06:45 12 Aralık 2019 TRT spor Yayın Akışı - Haberler
06:45 12 Aralık 2019 Star Yayın Akışı - Haberler
00:42 Rusya'da askeri helikopter düştü: 2 pilot hayatını kaybetti - Haberler
23:57 ABD'den bir küstah hamle daha: Türkiye'nin 'nükleer silah edinmesine karşı' tasarı sunuldu - Haberler
23:40 Muharrem İnce'den Talat Atilla'ya sert tepki: 139 milletvekili töhmet altında bırakılmıştır - Haberler
22:45 Arkadaşı haber verdi, polis ipten kurtardı - Haberler
22:40 Ahmet Hakan ile Talat Atilla arasında canlı yayında gergin anlar! - Haberler
12.12.2019 07:31:22