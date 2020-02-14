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Ekiplerin baskın yaptıkları depoda kilolarca sakatat ve pişirilmiş kelle ele geçirdi

İzmir'de ihbar üzerine harekete geçen ekipler, bir depoya düzenledikleri baskında izinsiz ve belgesiz oldukları tespit edilen sakatat ile kelle ele geçirdi. Baskında ele geçirilen ürünlerin çevredeki lokanta ve restoranlara satıldığı ortaya çıktı.

14.02.2020 10:57 | Son Güncelleme: 14.02.2020 11:48Ekiplerin baskın yaptıkları depoda kilolarca sakatat ve pişirilmiş kelle ele geçirdi

İzmir'in ilçesindeki depoya yapılan baskında, lokanta ve restoranlara satılmak üzere kaçak olarak muhafaza edilen onlarca kilo sakatat ve pişirilmiş hayvan kellesi ele geçirildi.

Çiğli Belediyesi zabıta ekipleri, ihbar üzerine Ataşehir Mahallesi'ndeki depoya baskın düzenledi. Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü iş birliğiyle yürütülen incelemelerde, izinsiz ve belgesiz olarak sakatat ile kelle depolandığı tespit edildi. Sahibine para cezası uygulanırken, sakatat ve hayvan kellelerinin saklandığı depo mühürlendi. Baskında ele geçirilen ürünler, Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü'ne bağlı gıda denetim personeli ile zabıta ekipleri gözetiminde, Belediye Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerince çöp kamyonuna yüklenerek, imha edildi.

BELEDİYE BAŞKANI'NDAN AÇIKLAMA

Halk sağlığının korunması için özenle çalıştıklarını vurgulayan Çiğli Belediye Başkanı CHP'li Utku Gümrükçü, "Halk sağlığıyla kimsenin oynamasana göz yummuyoruz. Bu doğrultuda ilçemiz sınırları içinde yer alan pazar, restoran, imalathane ve okullarda zabıta ekiplerimiz aracılığıyla kontrollerimizi düzenli olarak sürdürüyoruz. Bu hizmetlerimizin yanı sıra gelen ihbarları önemsiyor ve gerekli müdahaleyi anında yapıyoruz. Çiğli'deki depoda da onlarca kilo sakatat ele geçirildi ve imha edildi. Halkımızın sağlığına zarar verecek davranışlarda bulunanlara en ağır cezai işlemleri uygulamaya devam edeceğiz" dedi.

İşte baskında ele geçirilen ürünler;


Çiğli Belediyesi, Zabıta, Çiğli, 3. Sayfa, Güncel

Kaynak: DHA

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