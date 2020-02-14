İzmir'de depoya baskın; kilolarca sakatat ve pişirilmiş kelle bulundu (2)

4 GÜN GEÇTİĞİ ZAMAN BAKTERİ ÜRER'

İzmir 'de 32 yıldır kasaplık yapan Bayram Taşer, sakatatların korunmasıyla ilgili uyarılarda bulundu. Taşer, "Sakatat tezgahta en fazla 3- 4 gün durabilir. Daha fazla saklamak için -18 derecelik soğuk hava deposunda saklanması gerekir. 6 ay içinde tüketilmeli. 3- 4 gün geçtiği zaman bakteri ürer ve erken bozulma başlar. Sakatatla et aynı yerde tutulmamalı. Sakatat daha fazla bakteri üretir. Kesim de veteriner kontrolünde kesilmeli. Ciğerler çok hastalık taşıyor, kontrol edilmeli. Kendi yemeyeceği şeyi kimse başkasına yedirmemeli" diye konuştu.

Melis KARAKUZULU/İZMİR,