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İzmir'de derbi heyecanı

SÜPER Lig'de Türkiye'yi ekrana kilitleyen Galatasaray-Fenerbahçe derbisi, İzmir'de de büyük bir heyecanla takip edildi.

28.09.2019 21:56İzmir'de derbi heyecanı
SÜPER Lig'de Türkiye'yi ekrana kilitleyen Galatasaray- Fenerbahçe derbisi, İzmir'de de büyük bir heyecanla takip edildi. Binlerce taraftar, derbiyi izlemek için Alsancak Kordon'daki kafeteryalara akın etti. Maç yayını yapan kafeteryalar, derbi saatinde tıklım tıklım doldu. Taraftarlar, ekran başında 90 dakikada boyunca heyecanla mücadeleyi izlediler. Takımlarının girdiği pozisyonları coşkulu bir şekilde izleyen taraftarlar arasında taşkınlık yaşanmadı.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Galatasaray-Fenerbahçe izleyen İzmirli taraftarlardan görüntü



Galatasaray, Fenerbahçe, İzmir, Spor

Kaynak: DHA

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