İzmir'de Derbi Heyecanı; Altay-Altınordu

Spor Toto 1. Lig'de cumartesi günü Altay ile Altınordu arasında oynanacak İzmir derbisi öncesi ev sahibi konumundaki siyah-beyazlıların rakibinden daha skorer bir takım olduğu göze çarparken, kırmızı-lacivertliler ise savunmada gösterdiği başarılı performansla dikkat çekiyor. Oynadığı 13 maçta 19 kez rakip fileleri sarsan Altay, ligde en golcü takımlar arasında yer alıyor. Kalesinde 10 gol gören Altınordu ise en iyi defans performansına sahip ekiplerden biri konumunda.

Altay şimdiye kadar oynadığı 9 müsabakada gol atma başarısı gösterdi. Altınordu ise 5 karşılaşmada kalesini gole kapattı. Siyah-beyazlılarda gol yükünü 10 golle Portekizli Paixao çekerken, kırmızı-lacivertlilerde stoperler Hasan ve Sinan rakip forvetlere göz açtırmıyor. Altınordu kalecisi Erce de yaptığı başarılı kurtarışlarla alkış topluyor. Ligde 11. sıradaki 16 puanlı Altay ve 8. basamaktaki 18 puanlı Altınordu arasında oynanacak derbinin futbolseverleri oyun ve skor açısından tatmin etmesi bekleniyor.

CEZALILAR GERİ DÖNÜYOR

ALTAY'da cezaları sona eren sol bek Özgür ve ön libero Atakan, Altınordu'da ise cezası biten sağ kanat Sefa derbide forma giyebilecek. Siyah-beyazlı ekipte orta saha Aganovic ve sağ bek Yasin, kırmızı-lacivertlilerde stoperler Hasan ve Sinan ile sağ kanat Murat sarı kart sınırında yer alıyor. Derbide kart görmeleri halinde Aganovic ve Yasin deplasmandaki Eskişehirspor maçında, Hasan, Sinan ve Murat ise iç sahadaki Adanaspor sınavında forma giyemeyecek.

ALTINORDU'YA KALE ARKASI

İZMİR derbisinde misafir seyirci konumundaki Altınordu'nun taraftarları müsabakayı Atatürk Stadı'nın Mersinli yönündeki kale arkası tribününden takip edecek. Altınordu yönetiminin kendi taraftarlarına açık tribünün tahsis edilmesi için resmi bir talepte bulunmadığı öğrenildi. Karşılaşmanın biletleri 15 TL'den satışa sunuldu. İki takım arasında 27 Şubat 2014'te oynanan son derbiyi Altınordu 3-1 kazanmıştı.

ALSANCAK STADI MESAJI

ALTAYLI taraftarların derbide kapalı tribünde Alsancak Stadı temalı bir koreografi gerçekleştirerek, yeniden yapımı devam eden statla ilgili, "Alsancak Stadı Altay'ındır" mesajı vermeyi planladığı öğrenildi. İki kulüp yönetimi Alsancak Stadı'nda hak sahibi oldukları iddialarıyla karşı karşıya gelmişti. 9 Eylül 2017'de gerçekleşen stadın temel atma töreninde yaşanan gerginlik nedeniyle Altınordulular töreni başlamadan terk etmek durumunda kalmıştı.