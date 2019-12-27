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İzmir'de derbi zamanı

TFF 1. Lig'de alt sıralardan uzaklaşma mücadelesi veren Altınordu ile zirve takipçisi Ekol Göz Menemenspor, yarın ilk yarının son haftasında İzmir derbisinde kozlarını paylaşacak.

27.12.2019 12:31 | Son Güncelleme: 27.12.2019 12:31 İzmir'de derbi zamanı

TFF 1. Lig'de alt sıralardan uzaklaşma mücadelesi veren ile zirve takipçisi Ekol Göz Menemenspor, yarın ilk yarının son haftasında derbisinde kozlarını paylaşacak. Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak müsabakada Kutluhan Bilgiç düdük çalacak. Karşılaşmanın biletleri VIP tribün 100, numaralı tribün 25, misafir kale arkası 20 TL'den satışa sunuldu. Altınordu kazanarak rahatlamak, Menemenspor ise ilk 2'deki yerini korumak istiyor.

Altınordu'da sözleşmeleri feshedilen Ersel ve Engin'in yanı sıra sakatlıkları bulunan forvet Kemal ve stoper Enes kadroda yer almayacak. İlk yarı öncesi Galip ve Semih'le yollarını ayıran Menemenspor'da ise cezası sona eren Hüseyin forma giyebilecek. Ligde geçen hafta deplasmanda Giresunspor'la 1-1 berabere kalan kırmızı-lacivertliler, 15 puanla 14. sırada yer alıyor. Evindeki 2-1'lik Bursaspor galibiyetiyle 2. sıraya yükselen sarı-lacivertlilerin ise 28 puanı bulunuyor.

İki takımın muhtemel 11'leri şöyle;

ALTINORDU: Erhan - Kerim, Sinan, Ravil, Ufuk, Oğulcan, Atakan, Okan, Muhammed, Anıl, Yasin

MENEMENSPOR: Selmani - Canberk, Ercan, Ali Keten, Alberk, Taşkın, Tayfun, Murat Erdemir, Mehmet, Mustafa, Ali Özgün


- İzmir

Türkiye Futbol Federasyonu, Altınordu, İzmir, Spor

Kaynak: DHA

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