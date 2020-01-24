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İzmir'de dereye düşen yaşlı adamı itfaiye kurtardı

İzmir'in Konak ilçesinde dereye düşen yaşlı şahıs, itfaiye ekiplerinin başarılı çalışması sonrası kurtarıldı.

24.01.2020 16:36 | Son Güncelleme: 24.01.2020 16:41İzmir'de dereye düşen yaşlı adamı itfaiye kurtardı
'in ilçesinde dereye düşen yaşlı şahıs, itfaiye ekiplerinin başarılı çalışması sonrası kurtarıldı. Kurtarılan şahıs hastaneye sevk edilirken hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Olay sabah saatlerinde Meles Deresi'nde meydana geldi. İddiaya göre 65 yaşlarında olduğu düşünülen bir kişinin dereye düştüğünü gören vatandaşlar durumu ihbar etti. Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. ekipleri başarılı bir çalışma ile şahsı düştüğü dereden çıkardı. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahale yapılan şahıs, ambulansla İzmir Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Düştüğü dereden kurtarılan şahsın hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi. - İZMİR

İtfaiye, Sabah, Konak, İzmir, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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