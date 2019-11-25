Haberler » Güncel » İzmir'de derneğe tombala operasyonu - Haber

İzmir'de derneğe tombala operasyonu

İZMİR'in Bornova ilçesindeki ormanlık bölgede bulunan ve dernek adı altında faailiyet gösteren binada tombala oynayan 30 kişi yakalandı.

25.11.2019 14:18 | Son Güncelleme: 25.11.2019 14:18İzmir'de derneğe tombala operasyonu

İZMİR'in ilçesindeki ormanlık bölgede bulunan ve dernek adı altında faailiyet gösteren binada tombala oynayan 30 kişi yakalandı. Tombala oynayanlara adli para cezası uygulanırken, 1 kişi gözaltına alındı.

Bornova İlçe Komutanlığı ekipleri, Orta Homeros mevkisindeki ormanlık alanda bulunan ve dernek adı altında faailiyet gösteren binada tombala oynatıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Jandarma bu sabah binaya operasyon düzenledi. Operasyonda, içeride tombala oynayan 30 kişiye adli para cezası uygulandı. Tombala oynatan M.Z.Ö.  gözaltına alındı.



Jandarma, Bornova, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
14:30 KAAN'IN ANILARINI ÇALAN HIRSIZ YAKALANDI
14:30 Zarf içinden kimyasal toz çıktı; 5 kişi hastanelik oldu (2)
14:30 - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar emiri Al Sani ile görüştü
14:30 Tekirdağ'dan kısa kısa
14:30 Adana'da et ve et ürünleri üreten iş yerleri denetlendi
14:08 Trafo arkasında taciz edilip öldürülen Rus kadın cinayetinde iddianame kabul edildi
13:51 Marmaray kullananlara önemli uyarı! Ücret iadesi almayı unutmayın
13:45 Kocasını baltayla öldüren kadın konuştu: Ben öldürmesem o beni öldürecekti
13:29 Erdoğan'dan kadına yönelik şiddet mesajı: Bu ayıbı ülkemizden tamamen sileceğiz
13:20 Adalet Bakanı Gül'den 'ev hapsi' açıklaması: Yaşlı, hamile ve çocukların cezalarını evde çekmesi alternatifi üzerinde duruyoruz
12:33 Silah tutukluk yapınca, çaresiz kadın hayatta kaldı
12:12 İstanbul'da dehşet! Eli sopalı saldırganlar, içi yolcu dolu minibüsün önünü kesti
11:53 Günün bomba iddiası: İkinci bebeğine hamile olan oyuncu Damla Ersubaşı, ihanete uğradı
10:21 Cem Yılmaz'dan "Abi espri yap da gülelim" diyen hayranına beklenmedik tepki!
09:31 Arkadaşının yerine ehliyet sınavına girdi, gözaltına alındı
25.11.2019 14:31:01