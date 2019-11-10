Haberler » Güncel » İzmir'de destekleme ve yetiştirme kurslarına yoğun ilgi - Haber

İzmir'de destekleme ve yetiştirme kurslarına yoğun ilgi

İzmir'de Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), ücretsiz düzenlenen destekleme ve yetiştirme kurslarına 169 bin öğrencinin katıldığı bildirildi.

10.11.2019 12:40 | Son Güncelleme: 10.11.2019 12:40İzmir'de destekleme ve yetiştirme kurslarına yoğun ilgi
'de Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), ücretsiz düzenlenen destekleme ve yetiştirme kurslarına 169 bin öğrencinin katıldığı bildirildi.

İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi, yaptığı açıklamada hem hafta içi hem de hafta sonları yapılan destekleme ve yetiştirme kurslarında 10 bin 400 öğretmenin görev yaptığı söyledi.

Söz konusu kursların önemine değinen Yahşi, 5-12'inci sınıfları kapsayan ücretsiz kurslara 169 bin öğrencinin katıldığını belirterek, şöyle dedi:
"Bizler şunu çok iyi biliyoruz ki çocuğa yatırım yapmak geleceğe yatırım yapmak demektir. Bu mesuliyeti her zerremizde hissediyoruz. Evlatlarımızı hedeflerine giden yolda yalnız bırakmayacağız. Okullarımızda ve Halk Eğitim Merkezlerinde açılan kurslara yoğun talep oluyor. Bu yıl öğrencilerimiz kurslara yoğun bir ilgi gösterdiler. Onlardan gelen tüm talepleri karşılamak üzere çalışmalarımız devam ediyor. Öğrencilerimiz ihtiyaç duydukları derslerden alacakları kurslar vasıtasıyla eksiklerini tamamlarken velilerimiz de hiçbir maddi yükümlülüğün altına girmeden evlatlarını güvenle bu kurslara gönderebilecek."

İzmir, MEB, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
13:39 Bodrum, Atatürk'ün sesiyle inledi
13:44 "Şampiyon", hem başarısıyla hem de sevgisiyle can yoldaşı oldu
13:42 Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Atatürk'ü Anma Töreni düzenlendi
13:36 Sason'da Atatürk'ü anma programı
13:40 - Atatürk, ölüm yıl dönümünde KKTC'de anıldı
13:02 Atatürk'e benzetilen Göksel Kaya'ya sosyal medyada tepkiler devam ediyor
12:58 Ekrem İmamoğlu'nun zor bütçe sınavı! AK Parti ve CHP'den art arda açıklamalar geldi
12:06 Kadını taciz etti, "Paramı vermişim" diyerek minibüsten inmedi
12:04 Gökhan Özoğuz, tepki çeken 10 Kasım paylaşımını düzenleyip yeniden paylaştı
12:04 93 yaşındaki Hasan Dede, Atatürk anıtında çalışma yapılmasını istedi: Uykularım kaçıyor
11:46 Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk istismarına sert tepki gösterdi
02:17 PSG, son dakikalarda bulduğu golle kazandı!
22:00 PSG, son dakikalarda bulduğu golle Brest'i mağlup etti
10.11.2019 13:45:41