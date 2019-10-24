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İzmir'de devrilen kamyondaki yük yola saçıldı

İzmir'in Bayraklı ilçesinde tavuk yemi yapımında kullanılan ham madde taşıyan kamyon devrildi.

24.10.2019 01:12İzmir'de devrilen kamyondaki yük yola saçıldı
İzmir'in Bayraklı ilçesinde tavuk yemi yapımında kullanılan ham madde taşıyan kamyon devrildi.
Alınan bilgiye göre, Birol Yazgan(38) yönetimindeki 64 ER 729 plakalı kamyon, İzmir Çevreyolu'nda Karşıyaka istikametinden Bornova yönüne gittiği sırada devrildi.
Kazada, sürücü yara almazken kamyonda yüklü tavuk yemi yapımında kullanılan ham madde yola saçıldı.

Kaza nedeniyle trafik akışı tek şeritten sağlanırken, Karayolları Genel Müdürlüğü ekipleri yola saçılan ham maddeyi temizleme çalışması başlattı.

Kamyon çekici yardımı ile olay yerinden kaldırıldıktan sonda trafik akışı normale döndü.

Bayraklı, İzmir, Güncel

Kaynak: AA

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